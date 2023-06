Μετά το «ναυάγιο» με Νάγκελσμαν η Παρί στρέφεται σε Λουίς Ενρίκε και Τιάγκο Μότα

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Νικολό Σίρα, οι ιθύνοντες της Παρί έχουν προκρίνει δύο περιπτώσεις προπονητών στην λίστα τους, με τον Λουίς Ενρίκε και τον Τιάγκο Μότα να είναι οι δύο εκλεκτοί.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας και ο νυν προπονητής της Μπολόνια, έχουν κερδίσει έδαφος και σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν οι Παριζιάνοι στον εκλεκτό τους.

Ο Τιάγκο Μότα, άλλωστε είναι μια γνώριμη φιγούρα στην Παρί, αφού ως παίκτης αγωνίστηκε στους Παριζιάνους από το 2012 έως το 2018, ενώ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της ομάδας.

