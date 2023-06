Σοκ στην Σεβίλλη: Παρελθόν ο Μόντσι, ανακοινώθηκε από την Άστον Βίλα!

Κεραυνός εν αιθρία στην Σεβίλλη που χάνει το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ, αυτόν που τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχτισε το οικοδόμημα των Ανδαλουσιανών.

Ο Μόντσι αποφάσισε να αποχωρήσει για δεύτερη φορά (την πρώτη το είχε κάνει για να πάει στην Ρόμα), κάτι που ανακοίνωσαν επίσημα οι Σεβιγιάνοι.

Μερικά λεπτά αργότερα, η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μόντσι σε ρόλο Διευθυντή ποδοσφαίρου, σε μία εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.