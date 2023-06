Επίσημο: Ανακοίνωσε Μαρέσκα η Λέστερ!

Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την αποστολή να επαναφέρει την Λέστερ στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου και την Premier League. O Ιταλός επέλεξε να αφήσει τον ρόλο του βοηθού του Πεπ Γκουαρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι και να δοκιμάσει τις προπονητικές του δυνάμεις, σε μία ομάδα που ψάχνει την μεγάλη επιστροφή μετά από μία καταστροφική σεζόν υποβιβασμού. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα από τις «αλεπούδες», που παίρνουν το ρίσκο με τον 43χρονο Ιταλό.

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊