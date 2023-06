Με τη φανέλα της Μπόρνμουθ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Μάρκους Ταβερνιέ, με τους Άγγλους να ανακοινώνουν την ανανέωση του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι «Cherries» ο 24χρονος μέσος έβαλε την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ έως το 2028.

We're delighted to announce that @_MarcusTavv has signed a new contract at #afcb ❤️ pic.twitter.com/gB0fLcGwT3