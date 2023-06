Ραφίνια: «Θα συνεχίσω στη Μπαρτσελόνα και του χρόνου, θέλω να ολοκληρώσω το συμβόλαιό μου»

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του έκανε ο Ραφίνια, με τον Βραζιλιάνο να ξεκαθαρίζει πως θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια στους Blaugrana.

«Θα συνεχίσω στην Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν και την επόμενη από αυτή και την επόμενη. Έχω πολλά χρόνια συμβόλαιο και ελπίζω να το ολοκληρώσω και να παραμείνω στην ομάδα για ακόμη περισσότερα χρόνια. Νιώθω πολύ άνετα εδώ.

Raphinha: “I will continue at Barça next season, and the season after that, and the season after that”. 🔵🔴 #FCB



“I have many years of contract, I hope to fulfill those years and many more. I’m comfortable here”. pic.twitter.com/XNTGxcyyov