Στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του Χοσελού στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μία ανάσα από τη μεταγραφή του Χοσελού έχει φτάσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή θεωρείται ήδη τελειωμένη, με τον 33χρονο επιθετικό να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Μαδρίτης και το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Έτσι, οι «μερέγχες» αποκτούν ακόμη έναν παίκτη για να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή, με τον Χοσελού να προέχεται από μία πολύ καλή σεζόν. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φορ αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια στη La Liga με την Εσπανιόλ, σκοράροντας 16 γκολ, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

Real Madrid are completing final details in order to get Joselu deal done and sealed next week. Personal terms are already agreed since 10 days. ⚪️⏳ #RealMadrid



The expectation is to get the agreement signed at the beginning of next week. pic.twitter.com/5H9bzhPRWz