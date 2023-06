Ανανεώνει με την Άρσεναλ ο Σαλιμπά

Με τη φανέλα της Άρσεναλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, με τον Γάλλο στόπερ να έρχεται σε συμφωνία με τους «κανονιέρηδες» για νέο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 22χρονος στόπερ θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του, το οποίο θα έχει ισχύ έως το 2027 με οψιόν για μία ακόμη χρονιά,

Documents approved, details fixed — William Saliba will sign new long term deal at Arsenal as expected after final talks revealed last weekend, here we go ⚪️🔴🏁 #AFC



Understand Saliba will put pen to paper when he returns from holidays. New deal: June 2027 with option 2028. pic.twitter.com/2dsoOD9pUB