Επίσημο: Παίκτης της Μπράιτον ο Νταχούντ

Μετά τους Τζέιμς Μίλνερ και Ζοάο Πέδρο, η Μπράιτον προχώρησε σε ακόμη μία μεταγραφή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαχμούντ Νταχούντ.

Ο 27χρονος μέσος έμεινε ελεύθερος από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην οποία αγωνιζόταν από το 2017, καταγράφοντας 141 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αυτά τα έξι χρόνια. Από εκεί και πέρα, ο Γερμανός χαφ έχει αγωνιστεί επίσης στη Γκλαντμπαχ, ενώ έχει δύο συμμετοχές και με την Εθνική.

«Είμαι ενθουσιασμένος που έχω τον Μαχμούντ στην ομάδα μου. Τον ήθελα όταν ήμουν στη Σασουόλο και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κορυφαίος παίκτης για εμάς», ανέφερε ο τεχνικός της Μπράιτον, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍



