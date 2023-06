Παίκτης της Ρόμα μέχρι το 2025 ο Σμόλινγκ (vid)

Ο Κρις Σμόλινγκ θα παραμείνει παίκτης της Ρόμα για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, όπως ανακοίνωσε ομάδα της Ρώμης.

Με τον 33χρονο αμυντικό τις περασμένες εβδομάδες είχε ασχοληθεί η Γιουβέντους, η Ίντερ αλλά και ομάδες της Premier League.

Τελικά ο Άγγλος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρόμα με την οποία αγωνίζεται από το 2020 έχοντας 143 συμμετοχές. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 47 συμμετοχές ενώ πέτυχε τρία γκολ και μία ασίστ. Σε επίπεδο εθνικής, με την Αγγλία έχει 31 συμμετοχές και ένα γκολ.

