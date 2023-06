Διαψεύδει η πλευρά Σαλάχ την συνάντηση με Παρί Σεν Ζερμέν

Ο ατζέντης του Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραμί Αμπάς Ίσα, διέψευσε τις φήμες που ήθελαν τον σταρ της Λίβερπουλ να έχει συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούσε η φήμη πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ συναντήθηκε με τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί στο Μαρόκο ώστε να συζητήσουν για την μεταγραφή του Αιγύπτιου στην ομάδα του Παρισιού για να καλύψει το κενό που έχει δημιουργήσει η αποχώρηση του Μέσι.

Τέλος στις φήμες έβαλε με «λακωνικό τρόπο» ο ατζέντης του Σαλάχ, Ραμί Αμπάς Ίσα, γράφοντας χαρακτηριστικά «Όχι δεν έκανε (συνάντηση). Αυτή είναι η μικρή έκδοση της ιστορίας»

No, he did not. That’s the short story.