ΑΕΚ: Σχολιασμός ισότιμης ακουστικής περιγραφής αγώνων στην «OPAP Arena»! (vid)

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ με προβλήματα όρασης θα παρακολουθούν τα παιχνίδια μεσω του σχολιασμού ισότιμης ακουστικής περιγραφής.

Η ΑΕΚ θέλει να βελτιώσει την εμπειρία της «OPAP Arena» για όλους τους φιλάθλους της και γι' αυτό από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, θα υπάρχει σχολιασμός ισότιμης ακουστικής περιγραφής, για όσους έχουν προβλήματα όρασης.

Στην Ένωση ήδη έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση και αύξηση των θέσεων ΑΜΕΑ στο γήπεδό, ενώ οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις θα συνεχιστούν.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, από την πρώτη μέρα της κατασκευής του νέου σπιτιού μας OPAP ARENA, επιθυμεί να καταστήσει το γήπεδο όσο το δυνατόν φιλικότερο προς ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους μας.

Αυτό επιτάσσει άλλωστε και η προσπάθεια του Οργανισμού C.A.F.E. (Center for Αccess to Football in Europe) που σε συνεργασία με την UEFA επιθυμούν να κατευθύνουν κάθε Σύλλογο που δημιουργεί το νέο του γήπεδο σε αυτή τη φιλοσοφία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ανακοινώθηκε πρόσφατα η αναβάθμιση και αύξηση των θέσεων ΑΜΕΑ στο γήπεδό μας.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εξυπηρετούνται στην παρακολούθηση των αγώνων μας οι φίλοι μας με προβλήματα όρασης θα έχουν, από φέτος, αρχής γενομένης από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μας, την αρωγή ενός συστήματος που θα τους επιτρέπει να ακούν την «ζωντανή» βιωματική περιγραφή του (κάθε) αγώνα, μέσω του σχολιασμού ισότιμης ακουστικής περιγραφής.

Με την υπόσχεση ότι οι δράσεις κι οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.

Η εμπειρία του έχοντα προβλήματα όρασης πιστού φίλου της ομάδας μας, εδώ και πολλά χρόνια, Μάρκου Κυκιβαράκη, είναι ανάγλυφη…