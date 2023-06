Η Μπάγερν... κλέβει τον Κιμ Μιν Τζάε από την Γιουνάιτεντ!

Ο θηριώδης κεντρικός αμυντικός εμφανιζόταν ως «κλεισμένος» από την Γιουνάιτεντ, ωστόσο οι Βαυαροί με αστραπιαίες κινήσεις κατάφεραν να φέρουν την υπόθεση στα μέτρα τους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Μπάγερν είχαν συνάντηση με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό και του παρουσίασαν το πλάνο τους, με τον Κιμ Μιν Τζάε να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από τα όσα άκουσε.

Η Μπάγερν, μάλιστα είναι διατεθειμένη να καταβάλει την ρήτρα αγοράς του Κιμ Μιν Τζάε που ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τον Κορεάτη στόπερ από τη Νάπολι.

O Κιμ μετακόμισε στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2022, όταν άφησε τη Φενέρμπαχτσε έναντι 18 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας 45 εμφανίσεις στην εντυπωσιακή φετινή σεζόν των Ναπολιτάνων.

🚨 Understand Bayern have presented their project to Kim Min-jae this week and the agreement on personal terms is now close. #FCBayern



Kim, tempted by Bayern as talks are now advancing fast.



Man United remain interested but it was never done.



Release clause available in July. pic.twitter.com/VTnoxIvlos