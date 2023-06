Κοντά στο να αναλάβει την Λέστερ ο Έντσο Μαρέσκα

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Λέστερ μετά τον υποβιβασμό της στη Championship και φαίνεται πως έχει βρεθεί ο εκλεκτός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Αλεπούδες» βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Έντσο Μαρέσκα, ώστε να αναλάβει αυτός το τιμόνι της ομάδας.

Ο Μαρέσκα, ο οποίος τη σεζόν 2009-10 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, βρίσκεται στο προπονητικό staff του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία χρόνια και τώρα είναι έτοιμος να αναλάβει αυτός μία ομάδα ως πρώτος προπονητής.

Leicester City closing in on appointment of Enzo Maresca as new head coach — talks at final stages, details are being discussed 🚨🔵🦊 #LCFC



Maresca, set to sign soon if all goes to plan as The Athletic first called.



He’s prepared to leave Manchester City and Guardiola’s staff. pic.twitter.com/kOR7w1T7Q0