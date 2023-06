Η Ρεάλ παρουσίασε τον Μπέλιγχαμ: «Η πρώτη μου μέρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου» (vid)

«Γεια σας Μαδριλένοι, ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι εδώ την πιο σημαντική μέρα της ζωής μου, την πρώτη μέρα στο μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο», είπε ο 19χρονος Άγγλος διεθνής μέσος και συμπλήρωσε:

«Τα χρήματα δεν είναι τόσο σημαντικά για μένα, ποτέ δεν σκέφτομαι τα χρήματα όταν παίρνω τέτοιες αποφάσεις. Το ποδόσφαιρο είναι το σπορ που αγαπώ. Μου άρεσε η αίσθηση που εκπέμπει η Ρεάλ και μίλησα με την Ντόρτμουντ για να γίνουν όλα γρήγορα. Θαυμάζω πολύ τον Ζιντάν και το "Νο5" είναι ένας αριθμός που με εμπνέει. Δεν θέλω να γίνω σαν αυτόν, επειδή είμαι διαφορετικός, χαίρομαι που φοράω αυτό το νούμερο. Είναι τιμή για μένα».

«Σήμερα είναι για άλλη μια φορά μέρα ελπίδας. Το μεγαλείο των 121 χρόνων μας έχει χτιστεί με φιγούρες και παίκτες διαφορετικού ταλέντου. Πάντα λέμε ότι οι επιτυχίες που πετυχαίνουμε μαζί οφείλονται στο γεγονός ότι οι παίκτες αισθάνονται όπως οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης. Και σήμερα ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο φτάνει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Και είναι εδώ γιατί το ήθελε, γιατί αποφάσισε ότι η ιστορία του έπρεπε να συνδεθεί με αυτόν τον σύλλογο, τον καλύτερο στον κόσμο»¸είπε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που μας επέλεξες. Είσαι στον πιο απαιτητικό σύλλογο στον κόσμο και οι αξίες αυτού του συλλόγου θα σε συνοδεύουν για πάντα. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ερωτευτεί τη Ρεάλ Μαδρίτη παρακολουθώντας τα πέντε τελευταία μας Champions League, όπου οι αξίες μας είναι: Αλληλεγγύη, προσπάθεια, συντροφικότητα. Θα μάθεις ότι στη Ρεάλ Μαδρίτη δεν τα παρατάμε ποτέ. Και στις καρδιές εκατομμυρίων οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης θα έχεις τη δύναμη να αντέχεις τις πιέσεις και τις δυσκολίες που εμφανίζονται», πρόσθεσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσει τον Μπέλιγχαμ συμφώνησε να πληρώσει 103 εκατομμύρια ευρώ στην Ντόρτμουντ, ενώ επιπλέον καθορίζεται έως και 30% από αυτά τα 103 εκατομμύρια με βάση τους στόχους. Αυτό το 30% είναι 30,9 εκατομμύρια, δηλαδή η μεταγραφή το πολύ μπορεί να κοστίσει στην ομάδα της Μαδρίτης 133,9 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία θα έπρεπε να προστεθούν και οι ετήσιες αποδοχές του, 120 εκατομμύρια μεικτά σε έξι σεζόν. Συνολικά η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

"Thank you for joining me on the proudest day of my life, the day I joined the greatest football club in the history of the game." 💎



"𝐇𝐚𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝!" 🤍



Jude Bellingham addresses the Real Madrid faithful for the first time 🗣️ pic.twitter.com/z290pyjAQ4