Η Κροατία δεν έχει ηττηθεί εκτός έδρας την τελευταία διετία

Οι Κροάτες με αυτή τους την νίκη πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Nations League και παρέμειναν για ένατο σερί ματς αήττητοι σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η τελευταία ήττα της Κροατίας σε εκτός έδρας αναμέτρησης ήταν τον Ιούνιο του 2021, όταν έχασε από την Αγγλία με 1-0 στο Γουέμπλεϊ, στο πλαίσιο του Euro 2020.

Εκτοτε, ακολούθησαν νίκες σε Σλοβακία, Κύπρο, Μάλτα, Δανία, Γαλλία, Αυστρία, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, με την «Χρβάτσκα» να φτάνει πλέον στο 9/9 μετά την επικράτηση με 4-2 επί της Ολλανδίας.

Ninth in a row. Host Croatia at your own peril. 😎



We're coming for it on Sunday! https://t.co/eium6WJkKN