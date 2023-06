Ο ηγέτης της Λίβερπουλ στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Γουινέα, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έχασα ανεπανάληπτη ευκαιρία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Σαλάχ βρέθηκε προ κενής εστίας, έχοντας την ευκαιρία να βάλει το πιο εύκολο γκολ της καρίερας του, όμως, κατόρθωσε να αστοχήσει, στέλνοντας την μπάλα πολύ ψηλά!

SALAH WITH POSSIBLY THE WORST MISS EVER FOR EGYPT???? pic.twitter.com/FD5NuRPAFo