Επίσημο: Παίκτης της Μπράιτον ο Μίλνερ (pic & vid)

Με τη φανέλα της Μπράιτον θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Τζέιμς Μίλνερ. Οι «Γλάροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 37χρονου χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τη νέα του ομάδα.

Ο Μίλνερ αγωνιζόταν από το 2015 μέχρι σήμερα στους reds, έχοντας καταγράψει 332 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 26 γκολ και 46 ασίστ, ενώ επίσης έχει αγωνιστεί με τις Μάντσεστερ Σίτι, Νιουκάστλ, Άστον Βίλα, Λιντς και Σουίντον Τάουν.

We're pleased to confirm that @JamesMilner will join us on a one-year deal with a year’s option when his Liverpool contract expires on 30 June. 😁



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️