Οριστικό: Παίρνει τον Έβαν Ν'Ντικά η Ρόμα

Με τη φανέλα της Ρόμα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Έβαν Ν΄Ντικά. Ο Ιβοριανός αμυντικός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έμεινε ελεύθερος, με τον 23χρονο να συμφωνεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Ρωμαίους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ν'Ντικά είπε το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 4 εκατ. ευρώ.

Evan N’Dicka joins AS Roma on free deal as expected — here we go 🟡🔴 #Roma



Ivorian centre back will sign until June 2028, five year deal agreed.



There will be signing fee included.



N’Dicka, on his way to Roma with his agents in order to undergo medicals and sign the contract. pic.twitter.com/9p0YivFKeY