Τσιμίκας: «Είμαι κι εγώ Scouser τώρα, με τη Λίβερπουλ εκπροσωπώ την Ελλάδα μας» (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας αγαπήθηκε στο Λίβερπουλ και όπως δήλωσε στη συνέντευξή του, ζει το όνειρό του με τους «κόκκινους». Μεταξύ άλλων, ο «Τσίμι» μίλησε για την πορεία του μέχρι στιγμής στο ποδόσφαιρο και τόνισε την περηφάνεια που νιώθει όταν φοράει το εθνόσημο της Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Τσιμίκας:

«Το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να είμαι καλός άνθρωπος, να είμαι χαρούμενος και να ζήσω την ζωή μου. Όπως λένε, ζεις μόνο μια φορά, οπότε πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο και την κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική. Θυμάμαι όταν ήμουν 3 ετών η μητέρα μου έγραψε τον αδερφό μου σε μια ποδοσφαιρική ακαδημία κι εγώ έκλαιγα με μια κούκλα στην αγκαλιά μου. Από τότε, συνήθιζε να λέει ότι έπαιζα ποδόσφαιρο μαζί της. Σαν ποδοσφαιριστής, άλλαζα πολλά μέρη. Οι γονείς μου και ο αδερφός μου θυσίασαν πολλά πράγματα για να βρίσκομαι εδώ που είμαι τώρα. Εδώ, στη Λίβερπουλ, ζω το όνειρό μου».

«Ειλικρινά, όταν ήμουν παιδί, το όνειρό μου ήταν να μεγαλώσω και να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, στο καλύτερο πρωτάθλημα, με την μεγαλύτερη ομάδα. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα μέσα από σκληρή δουλειά. Πάντα ήμουν ταπεινός και προσγειωμένος, είμαι 100% ο ίδιος άνθρωπος. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ στη Λίβερπουλ απολαμβάνω κάθε στιγμή. Άλλωστε, είμαι ένας σκάουζερ πλέον. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας στην ομάδα και φυσικά εκπροσωπώ την χώρα μου. Θέλω να κάνω τους Έλληνες ακόμα πιο περήφανους και να κερδίσω περισσότερα τρόπαια με την ομάδα. Κάθε φορά που φοράω την φανέλα της Εθνικής και της Λίβερπουλ νιώθω ανατριχίλα και κάνω οτιδήποτε είναι δυνατόν για να τους κάνω όσο πιο υπερήφανους μπορώ».

“Here, at Liverpool, I am living my dream.” 🔴



From 🇬🇷 to the Reds, this is the Greek Scouser’s journey 🌍#inspiRED with Kostas Tsimikas 🙌 @KODANSHA_EN | #ad pic.twitter.com/VdxnbycTzQ