Κινείται για την απόκτηση του Κόλγουιλ η Μπράιτον, αρνείται να τον αφήσει η Τσέλσι

Μετά από μία πολύ καλή σεζόν με τη Μπράιτον ως δανεικός από την Τσέλσι, οι «Γλάροι» θέλουν να κρατήσουν τον 20χρονο αμυντικό και είναι διατεθειμένοι να δώσουν πάνω από 40 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ωστόσο, οι Λονδρέζοι δεν θέλουν να αφήσουν τον ταλαντούχο στόπερ να φύγει και δεν επιθυμούν να τον πουλήσουν, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι μέλος του πρότζεκτ των «μπλε» για τα επόμενα χρόνια.

