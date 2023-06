Ήπιε όλο το... Βόσπορο! Δεν μπορούσε να σταθεί ο Γκρίλις, τον πήρε σηκωτό ο Γουόκερ (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το τρεμπλ και μετά τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Ίντερ ο Γκρίλις έχει ξεσαλώσει.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έχει κοιμηθεί ελάχιστα από τότε ως τη χθεσινοβραδινή παρέλαση των «συμπαικτών» στο Μάντσεστερ και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται να είναι συνέχεια... τύφλα!

Εξάλλου, μετά την Κωνσταντινούπολη, ο Γκρίλις ήταν ένας από τους παίκτες που ταξίδεψαν για μερικές ώρες στην Ίμπιζα για να γιορτάσουν και εκεί το τρεμπλ.

Φωτογραφία που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα SUN δείχνει τον Γκρίλις υποβασταζόμενο από τον Κάιλ Γουόκερ καθώς μάλλον δεν μπορούσε να... πάρει τα πόδια του!

