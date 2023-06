Ρατσιστικά μηνύματα στον Ζοέλιντον μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ (vid)

Όπως γνωστοποίησε ο Ζοέλιντον, μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ δέχτηκε μηνύματα με ρατσιστικό περιεχόμενο.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ισπανία με την εθνική του ομάδα και σε κοινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Μπρούνο Γκιμαράες μίλησε για το συμβάν, αναφέροντας ότι τον ίδιο δεν τον επηρέασαν οι συγκεκριμένες προσβολές.

Έθιξε ωστόσο το θέμα του ρατσισμού στα γήπεδα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρά το γεγονός πως εδώ και πολύ γίνεται καιρό αναφορά στο ζήτημα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή.

«Είναι σημαντική στιγμή να μιλήσουμε για τον ρατσισμό. Όλοι μας μιλάμε για αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ακόμα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Μιλάμε για δράσεις κατά του ρατσισμού... αλλά δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή... αυτό (ο ρατσισμός) δεν συμβαίνει μόνο τώρα αλλά εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο να δεχτείς και να πιστέψεις ότι εξελισσόμαστε όταν αυτά συμβαίνουν ακόμα»

Για τα σχόλια μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ δήλωσε:

«Μετά τον εντός έδρας αγώνα με την Άρσεναλ, έλαβα κάποια μηνύματα με ρατσιστικές προσβολές αλλά δεν με επηρέασε»

