Κοντά σε συμφωνία με την Άστον Βίλα ο Μόντσι

Έτοιμος να αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του ομάδα της Premier League είναι ο Μόντσι. Ο κατά πολλούς καλύτερος τεχνικός διευθυντής στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι κοντά σε συμφωνία με την Άστον Βίλα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και θα «χτίσει» μαζί με τον Έμερι το ρόστερ για τη νέα σεζόν, όπου οι «Χωριάτες» θα αγωνίζονται στo Conference League.

Ο Ισπανός αναμένεται να αποχωρήσει από το Σεβίλλη, στην οποία βρίσκεται από το 2019, ενώ είχε ακόμη ένα τεράστιο πέρασμα από την ομάδα της Ανδαλουσίας για 17 χρόνια (2000-2017). Έτσι, η Βίλα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα αναλάβει στο Νησί ο 54χρονος, καθώς εκτός από τη Σεβίλλη έχει βρεθεί μόνο στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα (2017-2019).

