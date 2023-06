Σαλερνιτάνα: Πλησιάζει σε Τζενάρο Γκατούζο (pic)

Τον αντικαταστάτη του Πάουλο Σόουζα φαίνεται πως αναζητεί η Σαλερνιτάνα καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός είναι «φευγάτος» με τα σενάρια περί Νάπολι να δίνουν και να παίρνουν.

Έτσι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Ιταλία, η Σαλερνιτάνα ξεκίνησε την αναζήτηση προπονητή και φαίνεται πως καταλήγει στο όνομα του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος πρόσφατα είχε γραφτεί και για τον Ολυμπιακό.

Ο Γκατούζο είναι χωρίς ομάδα μετά το «διαζύγιο» με τη Βαλένθια και βλέπει με πολύ καλό μάτι την επιστροφή του στο Καμπιονάτο και δη στον πάγκο της ομάδας του Σαλέρνο.

#Salernitana ripensa a Rino #Gattuso e Vincenzo #Montella per la panchina qualora Paulo #Sousa non dovesse restare. Iervolino ci aveva già provato a Febbraio, ma Gattuso non se la sentì di subentrare in corsa e Montella preferì proseguire in Turchia. Ora scenari un po’ cambiati https://t.co/PRdcaxLRbR