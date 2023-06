Ανατριχίλα: Ο Ρανιέρι ξέσπασε σε κλάματα μετά την άνοδο της Κάλιαρι (vid)

Ο 71χρονος προπονητής, με την πλούσια θητεία στους πάγκους, μεταξύ άλλων με πρωτάθλημα στη Λέστερ και στην Εθνική Ελλάδος, επέστρεψε στην Κάλιαρι για να την ανεβάσει ξανά στα σαλόνια του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Το δέσιμο του πολύπειρου προπονητή με την ομάδα της Σαρδηνίας είναι πολύ μεγάλο, αφού στο ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας το 1988, ο Ρανιέρι ανέλαβε την Κάλιαρι στην Serie C και την ανέβασε δύο φορές στην Serie A.

Αμέσως μετά το τέλος του μπαράζ ανόδου με την Μπάρι, που κρίθηκε με γκολ του Παβολέτι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρανιέρι έπεσε στις αγκαλιές των συνεργατών του ξεσπώντας σε κλάματα για την άνοδο της αγαπημένης του ομάδας.

In 1988, a young Claudio Ranieri arrived at Cagliari in Serie C and took them to TWO successive promotions to Serie A.



In December, a 71 year old Ranieri came in with the task to bring Cagliari back to Serie A - mission accomplished ✅🇮🇹



