«Ο Γιώργος είναι διαφορετικός»: Ρεκόρ του Γιακουμάκη στο MLS (pic)

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε επίσης ο παίκτης που έφτασε πιο γρήγορα στα 10 γκολ στην ιστορία της Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχοντας παίξει 766 λεπτά σε 10 αγώνες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 821 λεπτά από τον Ζόζεφ Μαρτίνες, τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της Ατλάντα Γιουάιτεντ.

Ο Γιακουμάκης υπέγραψε με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Μαρτίου ως αλλαγή του δεύτερου ημιχρόνου εναντίον της Τορόντο.

Να σημειωθεί ότι για την ομάδα της Ουάσινγκτον ισοφάρισε προσωρινά ο Ταξιάρχης Φούντας (27’), πριν Γκούτμαν (49’) και Βολφ (73’) στην επανάληψη διαμορφώσουν τα δεδομένα της νίκης για την ομάδα της Ατλάντα.

Ο Γιακουμάκης δέχθηκε κίτρινη κάρτας το 83΄και ένα λεπτό αργότερα παραχώρησε τη θέση του στον Μγκέλ Μπέρι.



