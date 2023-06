Την Δευτέρα η φιέστα της Σίτι για την κατάκτηση του τρεμπλ

Όπως ενημέρωσαν μέσα από τα Social Media, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι έχουν ετοιμάσει παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στο κέντρο του Μάντσεστερ τη Δευτέρα, προκειμένου να γιορτάσουν την κατάκτηση του ιστορικού τρεμπλ.

Στην ενημέρωσή της η Σίτι αναφέρει ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα (11/6), για την φιέστα που θα διοργανωθεί, προκειμένου οι φίλαθλοί της να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες που θα αφορούν την φιέστα.

Η Μάντσεστερ Σίτι στην Κωνσταντινούπολη ολοκλήρωσε μια μυθική σεζόν, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του FA Cup και του πρώτου Champions League της ιστορίας της.

