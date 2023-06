Ο Γκουαρντιόλα έφτασε τα τρία Champions League και... απειλεί τον Αντσελότι

Ο Γκουαρντιόλα με το τρίτο Champions League της καριέρας του ως προπονητής, έφτασε τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον θρυλικό προπονητή της Λίβερπουλ, Μπομπ Πέισλι, κυνηγώντας πλέον τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μετράει τέσσερα Champions League και είναι ο προπονητής που έχει κατακτήσει τα περισσότερα, με τον Γκουαρντιόλα να απειλεί πλέον το ρεκόρ του Ιταλού τεχνικού.

The most successful managers in European Cup / Champions League history:



🏆🏆🏆🏆 Carlo Ancelotti

🏆🏆🏆 Bob Paisley

🏆🏆🏆 Zinedine Zidane

🏆🏆🏆 Pep Guardiola



Pep completes his hat-trick.



