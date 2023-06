Μίδας ο Άλβαρες: Έγινε ο πρώτος παίκτης που κατακτά τρεμπλ και Mundial σε μια σεζόν!

Ο νεαρός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι τον Δεκέμβριο πανηγύρισε την κατάκτηση του Mundial με την Αργεντινή και η σεζόν του ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο αφού ακολούθησαν το πρωτάθλημα στην Premier League, η κατάκτηση του FA Cup και πλέον του Champions League!

Έτσι, ο Χουλιάν Άλβαρες έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος, που μέσα σε μια σεζόν κατακτά τέσσερα πολύ σημαντικά τρόπαια, με τον Αργεντινό επιθετικό μόλις στα 23 χρόνια του να συμπληρώνει μια αδιανόητη τροπαιοθήκη γεμάτη από διακρίσεις.

Ο Άλβαρες εκτός από κάτοχος του Mundial, της Premier League, του FA Cup, του Champions League, έχει στη συλλογή του ένα Copa Libertadores, ένα πρωτάθλημα Αργεντινής, ένα Super Cup Λατινικής Αμερικής ως παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ και ένα Copa America με την Εθνική Αργεντινής.

Julián Álvarez becomes the first player to win the Treble and the World Cup in the same season 🔥 pic.twitter.com/GQfgxMn8K9