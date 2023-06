Ένα, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα, τριάντα-πέντε! Τριάντα-πέντε χρόνια χωρίς τον παραμικρό τίτλο για την Μάντσεστερ Σίτι. Σε μία από τις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός των πολιτών, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι υποσχέθηκε σχεδόν με θυμό στα μάτια: «Ι will take that banner down». Το ‘πε και το ‘κανε.

We are the champions, my friends…