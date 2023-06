Ο Γκάρεθ Μπέιλ είπε πριν τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ ποιον παίκτη περιμένει να αναδειχθεί MVP, ωστόσο δεν θα μπορούσε να πέσει πιο έξω!

Βλέπετε, ο Ουαλός προέβλεψε ότι πολυτιμότερος του αγώνα θα βγει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος όμως δεν έβγαλε ούτε ημίχρονο, αποχωρώντας τραυματίας...

Bale said De Bruyne would be tonight MOTM.



You can’t take anything this guy says seriously 😭😭😭 pic.twitter.com/xVqwUzlnv0