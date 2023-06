Η πρώτη εμφάνιση του ιδιοκτήτη της Σίτι μετά από 13 χρόνια! (pic)

Ο Σεΐχης Μανσούρ αγόρασε την Μάντσεστερ Σίτι το 2008 και η τελευταία του εμφάνιση σε αγώνα της ομάδας του ήταν το μακρινό 2010, όταν είχε δώσει το παρών στην εντός έδρας αναμέτρησης με την Λίβερπουλ.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας 13 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση, αποφάσισε να δώσει το παρών στον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας την εμφάνισή του χαμογελαστός φορώντας ένα κασκόλ της Σίτι.

