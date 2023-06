Ανακοίνωσε Τίλεμανς η Άστον Βίλα!

Έναν από τους καλύτερους free agent της αγοράς ανακοίνωσε η Άστον Βίλα που συνεχίζει τις πολύ προσεγμένες κινήσεις της. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι συμφώνησε για συμβόλαιο 4 ετών με τον Βέλγο μέσο, Γιούρι Τίλεμανς ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Λέστερ που υποβιβάστηκε και δεν σκέφτηκε ούτε λεπτό να την ακολουθήσει στην Championship. Ο Τίλεμανς ανακοινώθηκε επίσημα από την Άστον Βιλα που δεν σταματά εδώ, αφού βρίσκεται κοντά και στον Όξλεϊντ-Τσάμπερλεν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Λίβερπουλ.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.