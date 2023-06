Αλλαγή ιδιοκτησίας για την Λιντς - Πέρασε σε αμερικανικά χέρια

Όπως ανακοίνωσε η Λιντς η Aser Ventures του Αντρέα Ραντριτσάνι, ήρθε σε συμφωνία με τον αμερικανικό κοσνόρτιουμ επιχειρηματιών, για την πώληση του club, χωρίς να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του deal.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Aser Ventures και της 49ers Enterprises για την αγορά του συλλόγου. Και τα δύο μέρη συνεχίζουν να εργάζονται για τις λεπτομέρειες, και περαιτέρω ενημερώσεις θα δοθούν σύντομα.

Όλη μας η εστίαση παραμένει στη γρήγορη επιστροφή στην Premier League. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας. Προχωράμε μπροστά μαζί», αναφέρει η ανακοίνωση της Λιντς.

Το κονσόρτιουμ με την επωνυμία 49ers Enterprises, εκτός από το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Λιντς, κατέχει την κυριότητα των μετοχών των Σαν Φρανσίσκο 49ers που αγωνίζονται στο NFL.

