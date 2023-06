Sold out όλα τα παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι!

Τρέλα, πανικός, παράνοια, παροξυσμός... Όπως και να το πει κάποιος, μπορεί να περιγράψει αυτό που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά την επισημοποίηση της μετακίνησης του Αργεντινού σούπερ σταρ στο MLS.

Εννοείται πως οι άνθρωποι της Ίντερ Μαϊάμι έχουν κάθε λόγο να... τρίβουν τα χέρια τους, καθώς ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα ταμεία τους χρήματα από έσοδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως και τις τιμές των εισιτηρίων αύξησαν και τα είδαν να εξαντλούνται σε μερικές ώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Δηλαδή, και... μέσον να έχεις, δύσκολο να βρεις εισιτήριο, όπως αποκάλυψε και ο κολλητός του Μέσι, Σέρχιο Αγουέρο.

«Ζήτησα από τον Μέσι ένα εισιτήριο για ένα παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι και μου είπε πως υπάρχει sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος Αργεντινός επιθετικός.

Kun Aguero: “I asked Messi for a ticket of Inter Miami game and he told me it was sold out. There are no tickets. I don't know what's going on..” @SC_ESPN 🇺🇸 pic.twitter.com/w8v8KoFcxS