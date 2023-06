Συμφώνησε με την Μάντσεστερ Σίτι ο Κόβασιτς και περιμένει την Τσέλσι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης μέσος έχει έρθει σε συμφωνία με την πρωταθλήτρια Αγγλίας και πλέον περιμένει την ολοκλήρωση των επαφών της Σίτι με την Τσέλσι.

Οι δύο ομάδες θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Κόβασιτς, μετά τον τελικό του Champions League, με τους Λονδρέζους να είναι θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Κροάτη μέσου.

