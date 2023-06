Χαμός στην υποδοχή της Γουέστ Χαμ μετά την κατάκτηση του Conference League (pics-vids)

Πανζουρλισμός επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λονδίνο, για την υποδοχή των παικτών της Γουέστ Χαμ, μετά την κατάκτηση του Conference League.

Τα «σφυριά» πανηγυρίζουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο μετά από μισό αιώνα, με τους φιλάθλους της να ξεχύνονται στους δρόμους του Λονδίνου, για να υποδεχθούν τον Ντέιβιντ Μόγες και τους ποδοσφαιριστές του.

Η αποστολή της Γουέστ Χαμ έκανε την εμφάνισή της με το κλασσικό ανοιχτό λεωφορείο, με τους οπαδούς των «σφυριών» να... τρελαίνονται στο θέαμα της κούπας του Conference League.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

Claret and Blue fills the streets of Stratford ⚒️ pic.twitter.com/RdHVr3TAvA — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023

The best fans in the world ❤️⚒️ pic.twitter.com/2Smn9JcG2h — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023

Irons everywhere you look ⚒️ pic.twitter.com/doT2aYTi1u — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023

Our skipper showing off his new silverware 🏆 pic.twitter.com/jXwkUjdLDW — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023