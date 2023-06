Σημαντική ενίσχυση για την Πάλας: Πήρε τον Λέρμα (pic)

Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη (8/6) την απόκτηση του Τζέφερσον Λέρμα, ο οποίος αποχωρεί από την Μπόρνμουθ μετά από πέντε χρόνια παρουσίας. Η Πάλας χωρίς χρονοτριβή κινήθηκε άμεσα για τη μεταγραφή του 28χρονου μέσου που ήταν ελεύθερος ενισχύοντας σημαντικά το κέντρο.

Να επισημάνουμε πως ο Λέρμα μέτρησε τη φετινή σεζόν 37 συμμετοχές με 5 τέρματα στην Premier League, ενώ, στην πενταετία του στην Μπόρνμουθ κατέγραψε 184 συμμετοχές με 12 γκολ.

Welcome to Palace, Jefferson Lerma 🤝



We’re delighted to announce the midfielder has agreed terms and will join us on 1st July ❤️💙