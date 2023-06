Επίσημο: στη Λίβερπουλ ο Μακ Άλιστερ

Το πρώτο απόκτημά της για τη θερινή μεταγραφική περίοδο παρουσίασε η Λίβερπουλ, που έκανε δικό της τον 24χρονο Αργεντινό από την Μπράιτον.

Ο Μακ Άλιστερ, παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της χώρας του τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κατάρ, υπέγραψε με τους «κόκκινους» συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η απόκτησή του κόστισε στη Λίβερπουλ περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή ήταν η ρήτρα στο συμβόλαιο που είχε με την Μπράιτον.

