Βόμβα στον σύνδεσμο διαιτητών στην Κύπρο!

Ακόμα μία φορά στο στόχαστρο οι διαιτητές στη Μεγαλόνησο.

Στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/6) σημειώθηκε έκρηξη βόμβας στον Σύνδεσμο Διαιτητών στη Λακατάμια, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κύρια είσοδο του οικήματος.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το κτίριο και διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

A bomb exploded at the referees association offices at around 2am this morning.



Last night a general meeting for referees was held at the venue. pic.twitter.com/RdxVzIRjsE