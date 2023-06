Αμερικανική τρέλα για τον Μέσι: πήρε 3,5 εκατ. ακολούθους η Ίντερ Μαϊάμι! (pic)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πήρε την απόφαση να αφήσει την Ευρώπη και να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στο MLS.

Προορισμός του θα είναι το Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Μέσι, αλλά και ο σύλλογος το βράδυ της Τετάρτης προκαλώντας... σεισμό!

Μέσα σε λίγες ώρες, ο λογαριασμός της Ίντερ Μαϊάμι στο instagram κέρδικσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ακολούθους καθώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν πια να παρακολουθούν τα βήματα του Μέσι.

From 1M Instagram followers to 4.2M within few hours. Inter Miami are yet to make an official announcement of Messi signing.🇦🇷🐐 pic.twitter.com/scPtS8eRh2