Το απίστευτο deal για Μέσι - Όλες οι ομάδες του MLS θα συμβάλουν οικονομικά!

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα στην Αμερική, για να επιτευχθεί η συμφωνία του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι, χρειάστηκε να υπάρξουν συνεισφορές από διάφορους παράγοντε.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι θα λάβει ποσοστό από τις ετήσιες συνδρομές του Season Pass MLS από την APPLE TV, το οποίο θα καταβληθεί απευθείας στον Αργεντινό σταρ!

Παράλληλα ο Μέσι θα λάβει ποσοστό πωλήσεων από τις φανέλες της Ίντερ Μαϊάμι, το οποίο θα καταβληθεί στον 36χρονο σούπερ σταρ, απευθείας από την Adidas.

Στην συμφωνία του Μέσι έχει προβλεφθεί να αποκτήσει ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός franchise του MLS, όπως συνέβη με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που είναι ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο είναι ότι για να επιτευχθεί η συμφωνία της Ίντερ Μαϊάμι με τον Μέσι και να εναρμονιστεί με το Salary Cap, χρειάστηκε όλες οι ομάδες του MLS να συμβάλουν οικονομικά στο συμβόλαιο του Αργεντινού!

