Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την μετακίνηση του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, δίνοντας ραντεβού μαζί του για τα ματς με την Νάσβιλ, στην οποία είναι μέτοχος ο «Greek Freak».

«Καλωσόρισες στο MLS Μέσι! Θα τα πούμε στο Νάσβιλ», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Welcome to the MLS Messi!! See you at Nashville🔥🚀