Master στο να παίρνουν τελικούς στο 90' οι Άγγλοι! (pic)

Το να κριθεί ένας ευρωπαϊκός τελικό μετά το 90ο λεπτό έχει συμβεί μόλις τρεις φορές και στις τρεις περιπτώσεις πρωταγωνίστριες ήταν αγγλικές ομάδες.

Η αρχή έγινε το 1999 με το μυθικό comeback της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Μπάγερν, με τα γκολ του Τέντι Σέρινγχαμ και του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, να σημειώνονται μετά το 90ο λεπτό!

Το 2013 ήταν η σειρά της Τσέλσι να πανηγυρίσει ευρωπαϊκό τίτλο, αυτή τη φορά το Europa League, με τον Ιβάνοβιτς να «σκοτώνει» την Μπενφίκα στο 90ο λεπτό.

Πλέον, η Γουέστ Χαμ έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτάει ευρωπαϊκό τίτλο, με το γκολ του Μπόουεν στο 90' να χαρίζει το Conference League στα «σφυριά».

90 - All three 90th minute winning goals in major European finals have been scored by English teams



1999 Man Utd vs Bayern Munich (Champions League)

2013 Chelsea vs Benfica (Europa League)

2023 West Ham vs Fiorentina (Conference League)



