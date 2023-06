Πεδίο μάχης η Πράγα πριν τον τελικό (vids)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πράγα λίγες ώρες πριν τον τελικό του Conference, αφού οπαδοί της Φιορεντίνα συγκρούστηκαν με αυτούς της Γουέστ Χαμ.

Στην πρωτεύουσα της Τσεχίας ρίσκονται περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της αγγλικής ομάδας, ενώ χιλιάδες είναι και οι Ιταλοί που βρέθηκαν στην Τσεχία για τον αποψινό τελικό.

Σε ένα από τα video, φαίνεται η επίθεση των οπαδών των «βιόλα» σε παμπ, όπου βρίσκονταν οπαδοί της Γουέστ Χαμ.

Fiorentina ultras have arrived and are causing havoc in Prague.



