Κροατία: Εκτός αποστολής ο Λιβάγια μετά το επεισόδιο με τον οπαδό στην προπόνηση

Ο Λιβάγια είχε λεκτικό επεισόδιο με φιλάθλους της Ριέκα που βρέθηκαν στην προπόνηση της εθνικής ομάδας στην πόλη τους. Οι οπαδοί φέρονται να έβριζαν και να προσέβαλαν τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος εξερράγη και τους προσέγγισε για να ζητήσει τον λόγο.

Το επεισόδιο έμοιαζε να λήγει, όμως την Τρίτη ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζλάτκο Ντάλιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και εξήγησε ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έπρεπε να βγει από την αποστολή.

Η Κροατία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ την επόμενη Τετάρτη (16/06) στα ημιτελικά του Final Four του Nations League κι αν προκριθεί στον τελικό, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία ή την Ιταλία για το τρόπαιο την Κυριακή.



Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4