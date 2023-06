Δύο ομάδες από την Σαουδική Αραβία προσέγγισαν τον Ομπαμεγιάνγκ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Αχλί και η Αλ Σαμπάμπ έχουν προσεγγίσει τον Ομπαμεγιάνγκ καταθέτοντας την πρότασή τους για πιθανή μετακόμιση του Γκαμπονέζου επιθετικού στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ομπαμεγιάνγκ τον περασμένο Φεβρουάριο, απέρριψε πρόταση από το MLS και συγκεκριμένα την Los Angeles FC, αφού προτεραιότητα του έμπειρου στράικερ είναι η παραμονή του στην Ευρώπη.

H επιστροφή του Ομπαμεγιάνγκ στην Premier League, αυτή τη φορά με την φανέλα της Τσέλσι δεν εξελίχθηκε όπως την περίμενε ο 33χρονος επιθετικός αφού κατέγραψε μόλις 22 συμμετοχές, έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ.

