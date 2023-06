Οριστικό: Αναλαμβάνει την Τότεναμ ο Ποστέκογλου!

Σε συμφωνία με τον Άγγελο Ποστέκογλου, ώστε ο ομογενής τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έφτασε η Τότεναμ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για διετές συμβόλαιο, ενώ υπάρχει οψιόν για μία ακόμη σεζόν.

Έτσι, το μόνο που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί το deal είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη Σέλτικ και στη συνέχεια θα γίνει επίσημη η συμφωνία των Spurs με τον 57χρονο τεχνικό.

🚨 Ange Postecoglou will become new Tottenham head coach, here we go! The agreement on two year deal plus option for further season has been reached as revealed in the morning. #THFC



Green light on final clauses, time to seal compensation documents with Celtic — then, official. pic.twitter.com/FMENF41uC3