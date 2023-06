Επίσημο: Παίκτης της Ντόρτμουντ ο Μπενσεμπαΐνι

Με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ραμί Μπενσεμπαΐνι. Οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Γκλάντμπαχ.

Ο Αλγερινός αγωνιζόταν από το 2019 στη Γκλάντμπαχ, έχοντας καταγράψει 113 συμμετοχές με την ομάδα μέχρι σήμερα, με απολογισμό 25 γκολ και 8 ασίστ, ενώ επίσης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Ρεν, Μονπελιέ και Λιρς.

Borussia Dortmund have completed the signing of Ramy Bensebaini from @borussia_en 🤝 pic.twitter.com/AArE9VVKhC