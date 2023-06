Στο σπίτι του Λαπόρτα ο πατέρας του Μέσι για τη μεγάλη επιστροφή στην Μπαρτσελόνα (vid)

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν σχετικά με την ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μέσι.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, ο πατέρας του Αργεντινού, Χόρχε, βρίσκεται στην οικεία του προέδρου των Καταλανών για να συζητήσουν για την επιστροφή του.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, μάλιστα, «έπιασαν» τον Χόρχε Μέσι να εισέρχεται στο κτίριο στο οποίο διαμένει ο Λαπόρτα, σε περιοχή κοντά στο «Καμπ Νου».

Οι δύο άντρες θα συζητήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή είναι δεδομένη.

Τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα παραμένουν σε κακή κατάσταση, την ώρα που ο Αργεντινός έχει στα χέρια του πολύ μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως η ισπανική Λίγκα έχει ανάψει το... πράσινο φως και ο καταλανικός σύλλογος μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού εν όψει της νέας σεζόν.

💥 Laporta and Jorge Messi meeting RIGHT NOW! pic.twitter.com/yg05AwHYqh